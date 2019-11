Levée du corps de Colette Senghor: le chef de l'Etat Macky Sall regrette la seule personne qui rattachait encore le monde à l'ancien Président

La cérémonie de la levée du corps de Colette Senghor, décédée le 18 novembre dernier en France, a enregistré la présence du chef de l'Etat Macky Sall, de l'ancien Président Abdou Diouf et du président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse.



Accompagné de son épouse, la Première Dame Marème Faye Sall, qui s'est habillée en circonstance, Macky Sall a rappelé, de manière triste comment la disparition de Madame Colette Senghor allait encore "éloigner" les Sénégalais de Senghor. Puisque c'était l’unique personne qui nous rattachait encore au premier président de la République du Sénégal.



Le chef de l'Etat a également salué la fidélité dont a fait montre l'épouse du président poète en souhaitant qu'on la ramène près de feu son mari pour le repos éternel.



« Cette cérémonie est instructive parce que faisant vœu d’être enterrée auprès de son époux et de son fils. Colette Senghor nous livre une admirable leçon de vie, de dignité, d’amour et de fidélité, fidélité jusqu’à la mort. Ce, en ces temps où ces vertus cardinales sont si malmenées », a relevé Macky Sall.