Levée immunité parlementaire: les mises en garde des avocats de Sonko à Niasse

Le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse a été saisi d'une correspondance signée par le collectif des avocats de Ousmane Sonko à sa tête, Me Bamba Cissé. Ce, au titre de la procédure visant le député Ousmane SONKO, leader du parti Pastef les patriotes.



En effet, l'hémicycle a été saisie d'une demande de levée d'immunité parlementaire dudit député, diligentée par le Juge d'instruction du 8 cabinet du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Dakar, à l'initiative du Procureur de la République prés le Tribunal de Grande instance Hors-Classe de Dakar.



A cet effet, le collectif des avocats dont leur client (Ousmane Sonko) est visé par une plainte pour "viols répétitifs et menaces de mort", ont, pour un meilleur avis sur la suite à donner à cette affaire, de bien vouloir requérir des deux autorités de saisine, la production "du seul rapport médical existant, produit moins de 24 heures après les faits supposés de viol, des déclarations des témoins et de l'accusatrice".



Poursuivant, le collectif ajoute dans sa lettre: "déposition d'un des témoins ayant nommément cité une personnalité, membre du Groupe Benno Bokk Yakaar, majoritaire dans votre Assemblée chargée d'examiner la question immunitaire d'un député opposant à ce groupe et du réquisitoire introductif du Parquet, lequel constitue un acte de poursuite initié avant même que l'immunité ne soit levée, en violation de la loi"



Le tout, plaident les avocats de Sonko "sans que l'on ne puisse en aucun cas, vous opposer le secret de l'instruction en ceci que des pièces et informations vous ont déjà été transmises."



De tels éléments qui seront déterminants sur la suite à donner à la requête tendant à lever l'immunité parlementaire du député Ousmane SONKO.