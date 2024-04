Liason maritime Dakar-Ziguinchor: les conditions sont remplies pour la reprise

Les conditions sont désormais réunies pour une reprise du trafic maritime entre Dakar et Ziguinchor ont assuré, dimanche, les directeurs généraux du Port de Dakar et du Consortium sénégalais d’activité maritime (COSAMA).



Mountaga Sy et le commandant Makhtar Fall s’exprimaient peu après l’arrivée du navire Diambogne, au port de Ziguinchor.



Le navire, à l’arrêt depuis presque un an, avait quitté Dakar, samedi, vers 18h, pour un voyage test, dans le cadre des préparatifs de la reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor où il est arrivé ce dimanche vers 12 heures.



”Le commandant du navire qui a fait le voyage a certifié que les conditions sont désormais réunies pour que le trafic des passagers entre Dakar et Ziguinchor puisse se faire dans les bonnes conditions avec le navire Aline Sitéo Diatta et toute la flotte disponible”, a déclaré le directeur général du port autonome de Dakar, Mountaga Sy.