Liban: Saïda, la troisième ville du pays, visée par une attaque israélienne pour la première fois

Les menaces d’une guerre ouverte entre le Liban et Israël, couronnées par l’annonce de l’approbation, par l’armée israélienne de « plans opérationnels » pour une attaque d’envergure contre le Hezbollah, se traduisent par une nette escalade sur le terrain.





Samedi, l’armée israélienne a attaqué pour la première fois Saïda, la troisième ville du Liban, située à 45 km au sud de Beyrouth. Un drone a tiré deux missiles qui ont provoqué de profonds cratères à l’entrée sud de la ville, et entraîné un mouvement de panique au sein de la population.



Frappes de l'artillerie et de l'aviation

L’aviation israélienne a frappé quelques heures plus tôt une localité dans la plaine orientale de la Békaa, une région éloignée du front. Une voiture a été touchée de plein fouet par un missile air-sol, provoquant la mort de deux personnes, dont un responsable militaire de la branche libanaise des Frères musulmans, qui coopère étroitement avec le Hamas.



Les échanges de tirs transfrontaliers se sont par ailleurs poursuivis sans relâche toute la journée. L’aviation et l’artillerie israéliennes ont mené des frappes contre une quinzaine de régions et localités libanaises.



Le Hezbollah a de son côté revendiqué cinq attaques contre des cibles en Galilée ou dans les fermes occupées de Chebaa, revendiquées par le Liban, à l’extrême sud-est du pays.