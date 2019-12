Libération de Guy Marius Sagna et Cie: manifestation de trois mouvements citoyens ce mardi 31 décembre

Les mouvements citoyens, Nittu Deug, Sénégal Notre Priorité et Gilets rouges, annoncent une manifestation pacifique ce mardi 31 décembre 2019, simultanément à la place de l’Indépendance et à la place de la Nation (ex-l’Obélisque). Face à la presse ce lundi matin, ces organisations préviennent l'autorité administrative de Dakar qu'elles vont, avec ou sans autorisation, envahir les rues de la capitale sénégalaise.



Face à la presse ces mouvements citoyens exigent la libération sans condition de Guy Marius Sagna et les autres manifestants toujours en prison depuis leur arrestation devant le palais de la République, contre la hausse du prix de l'électricité.



« Nous demandons au peuple sénégalais, conscient et responsable de continuer à se mobiliser en masse pour dénoncer sans cesse cette décision impopulaire de la hausse du prix de l’électricité, mais aussi pour exiger la libération de Guy Marius Sagna et nos camardes », a déclaré la chargée de la communication du mouvement Nittu Deug.



Antoinette Turpin de poursuivre : « C'est la raison pour laquelle, nous vous convions à la manifestation pacifique de protestation ce mardi 31 décembre simultanément à la place de la Nation et à la place de l’Indépendance ».



Ces organisations réunies, dénoncent par ailleurs la maltraitance que subit leurs camardes en prison depuis leur manifestation devant le palais de la République.