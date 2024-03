Libération de Sonko : Ziguinchor en ébullition

Les populations de Ziguinchor ont célébré, hier jeudi, la libération de leur maire, Ousmane Sonko. Ses partisans espèrent même le revoir dans les prochains jours dans la ville casamançaise.



La libération du leader de l’ex-Pastef, Ousmane Sonko, a créé plusieurs scènes de liesse, hier à Dakar (situé à l’Ouest du Sénégal). Mais ce n’est pas seulement la capitale sénégalaise qui a « célébré » la libération de Sonko. À Ziguinchor (situé au sud du Sénégal), les populations ont montré leur satisfaction dans la soirée du jeudi à vendredi lors de la sortie de leur maire.



D’après la source de I-radio, les Ziguinchorois se sont réveillés le vendredi avec de la joie qui se lise sur les visages. Ayant fêté la nouvelle jusque tard dans la nuit, les partisans du président Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye ont démontré toute l’affection qu’ils portent en leurs leaders.



Le septuagénaire Amadou Badji salue cette nouvelle : « Nous sommes trop contents de leur libération (d’Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye). La relation entre joola et sérère est une longue histoire. Nous avons des liens très forts et nous resterons toujours ensemble ».



Confiant pour la suite et sur le reste de la campagne électorale, Amadou Badji prie pour ses leaders. « Nous rendons grâce à Dieu et prions qu’ils continuent leurs activités sains et saufs, notamment lors de la campagne », prie-t-il. Scotché sur son poste radio, Boubacar Ba se dit être impatient d’accueillir Ousmane Sonko dans la ville du Sud du Sénégal. « Nous souhaitons le voir et l’accueillir (Sonko) ce week-end ou si possible en début de semaine prochaine. Il fera sûrement le tour dans la ville ».



Suite à la loi d’amnistie votée à l’Assemblée nationale le 6 mars et promulguée ce jeudi 14 mars 2024, le président du parti dissout Pastef, Ousmane Sonko et son candidat à la prochaine présidentielle Bassirou Diomaye Faye ont recouvré la liberté après plusieurs mois de détention.