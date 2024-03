Libération de Sonko et Diomaye : Dr Cheikh T Dièye suspend sa campagne de 24H

Le candidat de la coalition Sénégal binu bëgg 2024, Cheikh Tidiane Dièye informe dans un communiqué parvenu à PressAfrk de sa décision de suspendre de 24 heures sa tournée, dans le but de revenir à Dakar pour revoir ses amis et alliés (Ousmane Sonko et Diomaye Faye sortis hier de prison).



Cette tournée entamée depuis le début de la campagne devait voir sa caravane vers Linguère, Louga, Mpal, Gandiole, Saint Louis et Ross Béthio;



Toujours informe le communiqué, les échanges entre ses amis “permettront d’évaluer et de réajuster la stratégie menée jusqu’ici”. Après cette brève pause, la campagne sera relancée “sur de nouvelles bases pour le triomphe du projet, au soir du 24 mars 2024, dès le premier tour”, affirme-t-on dans le communiqué.