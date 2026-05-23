Libération des supporters : Diomaye remercie Mohammed VI et célèbre la « fraternité ancienne » entre le Sénégal et le Maroc

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est exprimé après la grâce royale accordée aux supporters sénégalais condamnés au Maroc. Le chef de l'État adresse ses remerciements au Roi Mohammed VI.



« Nos compatriotes retenus au Maroc à la suite des incidents survenus en marge de la Coupe d'Afrique des Nations sont libres. Ils retrouveront bientôt les leurs, par la Grâce Royale que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu leur accorder à l'occasion de l'Aïd el-Kébir », a écrit le Président Faye sur sa page Facebook.



« J'adresse à Sa Majesté mes remerciements les plus sincères pour cette décision empreinte de clémence et d'humanité. Le Sénégal et le Maroc cultivent une fraternité ancienne, que ce geste, une fois encore, vient honorer. Aïd Moubarak à Sa Majesté le Roi et à tout le peuple marocain », a-t-il ajouté.



Pour rappel, 18 supporters sénégalais avaient été interpellés puis jugés par la justice marocaine pour des faits incluant des troubles à l'ordre public, des jets de projectiles et des dégradations d'équipements dans l'enceinte sportive.



Les condamnations prononcées allaient de trois mois à un an de prison ferme, réparties comme suit : trois mois pour trois supporters, six mois pour six autres et un an pour neuf d'entre eux. Ces peines ont été confirmées en appel, malgré les contestations de la défense.