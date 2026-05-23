Coupe du monde 2026 : Abdoulaye Faye appelle à « une véritable union sacrée » autour des Lions

À l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), tenue ce samedi 23 mai 2026 à Diamniadio, son président Abdoulaye Fall a appelé à « une véritable union sacrée » autour des « Lions » du Sénégal, en perspective de la Coupe du monde 2026.



« J'en appelle aujourd'hui à une véritable union sacrée de tout le peuple sénégalais autour de nos Lions », a déclaré M. Fall lors de l'Assemblée générale ordinaire de la FSF.



Selon le président de la FSF, le football sénégalais doit désormais nourrir des ambitions à l'échelle mondiale, après les succès enregistrés sur le continent africain. « Nous avons prouvé notre valeur sur notre continent, mais notre ambition ne saurait s'arrêter là. Après avoir conquis l'Afrique, l'heure est venue de rassembler toutes nos forces et d'aller ensemble à la conquête du monde », a-t-il soutenu.



Le Sénégal disputera en 2026 sa quatrième phase finale de Coupe du monde, après celles de 2002, 2018 et 2022, au cours de laquelle les Lions avaient atteint les huitièmes de finale au Qatar. Il s'agira également de la troisième participation consécutive de la sélection nationale à cette compétition mondiale.



Les « Lions » évolueront dans le même groupe que la France, la Norvège et l'Irak.