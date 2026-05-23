Grâce royale en faveur des supporters sénégalais détenus au Maroc

Dans un communiqué officiel, les autorités marocaines ont indiqué que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé une Grâce Royale aux supporters sénégalais impliqués dans des infractions commises durant les compétitions de la CAN, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



« Vu les relations fraternelles séculaires qui lient le Royaume du Maroc et la République du Sénégal » et à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha. La mesure a été prise « pour des considérations humaines », précise le communiqué.



À travers cette décision, le souverain marocain entend également mettre en avant « la profondeur des liens d’amitié, de fraternité et de coopération » entre les deux pays. Les autorités marocaines rappellent par ailleurs que cette Grâce Royale traduit les valeurs de « clémence, bienveillance, générosité et esprit de tolérance » qui fondent l’identité du Royaume.







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