Liberia: l’ex-présidente Ellen Johnson Sirleaf reçoit le prix Mo Ibrahim 2017

Ellen Johnson Sirleaf, ex-présidente du Liberia et prix Nobel de la paix est la lauréate du prix Mo Ibrahim 2017. Ce prix qui lui a été décerné, ce lundi 12 février, pour « sa gouvernance exceptionnelle en Afrique », selon la Fondation Mo Ibrahim, basée à Londres. Le prix récompense un ancien chef d'Etat ou chef de gouvernement pour son travail d'intérêt public ou son action en faveur du développement durable. Ellen Johnson Sirleaf a quitté le pouvoir, en janvier 2018, pour laisser la place à Georges Weah. Pourquoi avoir aujourd'hui choisi Ellen Johnson Sirleaf ? Aïcha Bah Diallo, ex-ministre guinéenne de l'Education et membre du Comité d'attribution du prix, nous l'explique.



"D’abord elle est arrivée par des élections libres et transparentes. Ensuite, elle a pris ce pays qui a connu 14 années de guerre civile et elle a réussi à le transformer, à réconcilier la population, à développer des institutions sur lesquelles le Liberia peut continuer à progresser.'



Avec Rfi.fr