Affaire Ousseynou Fall : le cadre de Pastef Sadikh Traoré apporte un démenti aux propos du père

Sadikh Traoré dit Tra, responsable de la communication de Pastef/Thiès-Nord et ex-détenu politique, a apporté une ferme réplique aux accusations d'Abdoulaye Mao Fall. Ce dernier reprochait au parti Pastef une « non-assistance » envers son fils, l'ex-caporal Ousseynou Fall, actuellement écroué à Rebeuss après son passage devant la justice.



Le cadre patriote a rejeté catégoriquement les attaques d'Abdoulaye Mao Fall et a soutenu que « le Pastef n'est ni une secte, ni une organisation dangereuse ». Selon lui, la formation politique constitue plutôt une « école de citoyenneté » qui « incarne des valeurs de vérité, de justice, de transparence et de patriotisme ». S'il a affirmé respecter la « douleur de père » de son interlocuteur, il a contesté fermement sa version des faits. « Le mercredi, jour de la convocation de votre fils à la Section de recherches de Colobane, j’étais le seul membre du Pastef à faire le déplacement pour l’assister. Vous, son père, vous n’êtes pas venu. Vous avez seulement appelé pour avoir de ses nouvelles », a-t-il lancé.



Sadikh Traoré a précisé également que la prise en charge juridique a été organisée par les membres du parti. « L’actuel avocat de votre fils, Maître Famara Faty, a été engagé par l’ancien député Amadu Dia avant même l’appel de Chérif Al Ousseynou Lahi. Ce n’est donc pas grâce à vous». Il a dénoncé des attaques qu'il a jugées « injustes et indignes » de la part d'un ancien militant affilié aujourd'hui au mouvement « Kiiraay Les Patriotes Républicains ». « Votre fils est un homme libre et digne. S’il a fauté, il en répondra devant la justice, mais le Pastef n’est pas une secte et n’a jamais abandonné ses membres», a conclu M. Traoré.