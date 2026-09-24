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Santé publique à Kaffrine : le CRGE valide son plan de riposte contre la diphtérie



Santé publique à Kaffrine : le CRGE valide son plan de riposte contre la diphtérie
Le Comité régional de Gestion des Épidémies (CRGE) de Kaffrine s'est réuni le mercredi 23 septembre 2026 à la Gouvernance locale pour renforcer la riposte contre la diphtérie.
 
Cette séance de travail a permis aux autorités sanitaires régionales d'établir un bilan précis de la situation épidémiologique, d'évaluer les risques pour la population et d'adopter formellement le plan de réponse régional. Cette initiative s'aligne sur les directives du Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique visant à consolider la prévention, la surveillance et la prise en charge médicale des pathologies à potentiel épidémique.
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Jeudi 24 Septembre 2026 - 12:55


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