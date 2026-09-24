Équipe nationale féminine : Alioune Abatalib Fall nommé nouveau sélectionneur des Lionnes

L'équipe nationale féminine du Sénégal tient son nouveau sélectionneur. Alioune Abatalib Fall, jusque-là sélectionneur des U20 féminines, est nommé à la tête des Lionnes en remplacement de Mame Moussa Cissé, rapporte Stades.



Selon les détails du quotidien Stades, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a fait le choix de la continuité après le départ de Mame Moussa Cissé prévu après la CAN 2026 en août dernier. Après plus d'une décennie sous la même direction technique, l'instance dirigeante ouvre ainsi une nouvelle page en confiant les régaliennes fonctions à l'ancien technicien des U20, qui bénéficie d'une solide expérience dans le football national après avoir dirigé des clubs tels que Niary Tally, l'AS Douanes, Teungueth FC, le Port ou encore l'AS Bambey. Alioune Abatalib Fall aura la tâche d'inscrire son nom dans l'histoire du football féminin sénégalais en succédant à Mame Moussa Cissé, qui avait mené les U20 tout près d'une qualification à la Coupe du Monde.