Sénégal vs Mozambique : Moussa Niakhaté appelle à se servir des échecs pour avancer

À la veille d'affronter le Mozambique dans le cadre des éliminatoires de la CAN TotalEnergies 2027, les Lions du Sénégal entendent tourner la page après leur élimination prématurée lors de la dernière Coupe du monde.



Présent en conférence de presse, le défenseur international Moussa Niakhaté a assumé les contre-performances passées tout en affichant la détermination du groupe. Reconnaissant un « échec » lors de la campagne mondiale, le joueur a souligné la nécessité de tirer les leçons des revers comme des succès pour faire progresser l'équipe et éviter de reproduire les mêmes erreurs. Rappelant le statut de champion d'Afrique en titre du Sénégal, il a affirmé que l'objectif principal reste de rendre fier le peuple sénégalais dès cette première rencontre face aux Mozambicains, abordée avec rigueur et sérieux pour lancer idéalement la course à la qualification.