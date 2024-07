Liberté d'expression : le ministre de l’Intérieur annonce le lancement bientôt de la plateforme « SEN XALAAT »

Lancement de la plateforme "SEN XALAAT" 📢



"SEN XALAAT" est pour vous, citoyennes et citoyens, afin de recueillir vos alertes, avis et suggestions pour améliorer nos services. Votre participation est essentielle pour construire ensemble un environnement plus sûr et plus… pic.twitter.com/eGlzuaKjMb

— Général Jean Baptiste TINE (@GeneralJBTine) July 20, 2024



Après l’annonce d’une loi pour protéger les lanceurs d'alerte par les autorités, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine a via sa page X annoncé le lancement très prochainement de la plateforme « SEN XALAAT ». Une plateforme où les citoyens pourront librement s’exprimer, donner leurs avis, signaler des problèmes ou faire des suggestions pour améliorer les services du ministère de l’Intérieur dont il est le chef.« SEN XALAAT » est conçu pour vous, citoyennes et citoyens, afin de recueillir vos alertes, opinions et suggestions pour optimiser nos services. Votre participation est cruciale pour bâtir ensemble un environnement plus sûr et plus efficace. Participez activement en envoyant vos messages, faites entendre votre voix et contribuez à l’évolution de nos services, toujours dans l’esprit de JUB, JUBAL, JUBANTI. Ensemble, faisons de la sécurité publique et de la gouvernance une responsabilité partagée », a posté Jean Baptiste Tine sur X.Ajoutant : « En attendant le lancement prochain du nouveau site internet et des plateformes digitales du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, nous vous invitons à nous envoyer vos messages directement en message privé », conclut le post.