Libre de tout contrat, Cheikh Ndoye effectue des tests à Guingamp (Ligue 2 France)

Cheikh Ndoye veut rebondir. Libre de tout engagement depuis la fin de son contrat à Birmingham, l’international sénégalais cherche un nouveau point de chute. Il est donc en essai à l’En Avant de Guingamp.



Le colosse attaquant sénégalais pourrait rebondir en Ligue 2. Le joueur de 34 ans veut retrouver les sensations des pelouses et donnent tout à Guingamp pour être retenu. L’information a été révélée par RMC Sport et reprise par Africa Top Sports



Prêté en 2018 par Birmingham City au SCO Angers, Cheikh Ndoye faisait son retour dans le club qui l’a révélé. Alors qu’il a signé un contrat de promesse d’embauche a la fin de la période de prêt pour le compte des saisons 2019-2020 et 2020-2021, les dirigeants français n’ont pas respecté leur parole. Puisque le joueur a été gravement touché au genou lors d’un match international entre le Sénégal et le Mali. Bien qu’il soit en test à Guingamp, il a saisi le conseil des prud’hommes d’Angers pour trouver justice.