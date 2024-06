Libye: Moscou s'intéresse au secteur pétrolier du pays

La Libye a besoin d’investissements, c’est un terrain fertile pour la Russie a indiqué le ministre libyen des Investissements du gouvernement de l’Est, précisant que l’invitation est ouverte à toutes les sociétés russes pour y investir dans l’énergie, l’agriculture, l’industrie, la santé et l’éducation. Il a refusé par la même occasion la présence américaine en Libye, plus visible à l’Ouest.



Une nouvelle raffinerie ?

Selon les médias russes, Le ministre a proposé plus précisément à la société Tat Neft de construire une raffinerie à l’est libyen : La terre, le projet et l’autorisation existent, a-t-il déclaré. Ce projet est en attente d’exécution depuis plus de dix ans.



La National Oil Corporation, chargée du dossier de l’énergie en Libye a protesté contre ces propos rappelant qu’elle est la seule chargée de traiter des contrats avec les sociétés internationales. La Libye « n’a pas besoin d’un tel partenariat, elle est capable de construire de nouvelles raffineries » avec des sociétés libyennes de pétrole, a-t-on répondu.



Deux millions de barils par jour

La Libye dispose de la plus importante réserve pétrolière en Afrique. Elle a détrôné le Nigeria en avril 2024 en passant devant ce pays en terme de production. Elle vise à produire deux millions de barils par jour et s’apprête à livrer une série d’autorisation à des sociétés internationales actives dans le domaine.



Selon plusieurs observateurs libyens, la Russie cherche à étendre son influence économique en parallèle de sa présence militaire en Libye. Les sociétés pétrolières russes Gazprom et Rosneft sont déjà présentes en Libye. Moscou cherche à relancer de vieux projets dans le domaine et à en lancer de nouveaux dans le secteur du gaz.