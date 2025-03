Licenciement massif dans l’administration : la LD exprime ses préoccupations

La Ligue Démocratique a fait une déclaration ce lundi 3 mars pour exprimer sa « profonde préoccupation quant à la détérioration alarmante du climat social et économique de notre pays, marqué par une vague de licenciements massifs qui frappe de plein fouet le monde du travail ».



D’après la LD, « ces décisions brutales, loin d’être de simples ajustements économiques, traduisent une absence criante de vision sociale, et compromettent la stabilité de milliers de familles sénégalaises ».

Ainsi face à ce qu’il qualifie d’injustice flagrante, la LD exprime sa solidarité sans faille aux syndicats et aux organisations de travailleurs engagés dans cette lutte légitime pour la préservation des droits sociaux et de la dignité humaine.



La Ligue Démocratique dénonce avec fermeté « un climat politique délétère, caractérisé par des emprisonnements arbitraires, des atteintes répétées à la liberté d’expression et une certaine presse étouffée par des mesures contraires aux dispositions du CORED et aux principes fondamentaux de notre Constitution. Ces méthodes, incompatibles avec les valeurs démocratiques, menacent les libertés individuelles et collectives, et appellent à une vigilance accrue de tous les acteurs engagés pour la défense de l’État de droit ».



Par ailleurs, la LD appelle l’ensemble des acteurs politiques, des leaders d’opinion et des forces vives de la nation à rejoindre le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), afin de constituer une opposition unie, déterminée et résolue face aux dérives de l’actuel régime.



La LD estime qu'il est temps d'ouvrir une réflexion nationale sur la formation de "nos élites administratives", afin de renforcer les capacités de gestion et de contrôle de "nos institutions publiques".