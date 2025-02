Licenciements dans des entreprises et autres agences : une crise sociale qui s'intensifie 2/2

Une crise sociale en expansion

L'ampleur de cette vague de licenciements ne se limite pas à quelques institutions isolées. Elle reflète une situation plus large de fragilisation du tissu social et économique du pays. Que ce soit au FONGIP, à l'ANASER ou chez Eiffage Sénégal, la crise de l'emploi ne cesse de croître, alimentée par des décisions de gestion qui déstabilisent de nombreux travailleurs.

Les syndicats, de plus en plus mobilisés contre ces pratiques, appellent à un rétablissement du dialogue social et à une meilleure prise en charge des droits des travailleurs. La situation semble d'autant plus complexe qu'elle touche à la fois le secteur public et privé, avec des causes économiques et politiques qui se mêlent. Les agents licenciés, souvent sans recours ou indemnités adéquates, risquent de voir leur situation s'aggraver dans un marché du travail déjà difficile.



D’après, les différentes centrales syndicales, la gestion des ressources humaines dans ces institutions publiques et privées devra être repensée pour éviter une poursuite de cette spirale de licenciements. Selon eux, le dialogue social est plus que jamais nécessaire pour limiter les dégâts sociaux et garantir des conditions de travail dignes pour tous les Sénégalais, qu’ils soient fonctionnaires ou salariés dans le secteur privé.