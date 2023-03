Liga: Jorge Sampaoli viré de Séville FC

ℹ Jorge Sampaoli has been relieved of his duties as #SevillaFC coach.

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) March 21, 2023





Séville FC a officialisé ce mardi matin le départ de son l’entraîneur de 63 ans, Jorge Sampaoli de son banc, comme annoncé ces derniers jours.« Le Sevilla FC a résilié le contrat avec son entraîneur, Jorge Sampaoli, après la défaite de l’équipe à Getafe, qui a de nouveau placé l’équipe au bord des places de relégation. Le fait que l’équipe n’ait pas réussi à sortir des positions les plus basses du tableau depuis son incorporation en tant qu’entraîneur et l’image offerte lors des derniers matchs de l’équipe ont conduit le club à prendre cette décision, à la recherche d’une réaction dans le douze dernières journées qui restent pour terminer la Liga », indique le communiqué du club.Jorge Sampaoli, arrivé en octobre dernier pour redresser la barre d’un club en perdition, n’aura jamais été en mesure de répondre aux attentes (13 victoires, 6 nuls et 12 défaites en 31 matchs dirigés), même si Séville est encore présent en quart de finale de la Ligue Europa.Sampaoli ne dirigera plus la séance d'entraînement d'aujourd'hui, prévue à 18h00, alors que le club travaille déjà au recrutement d'un nouvel entraîneur dès que possible.