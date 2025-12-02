Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Liga : Le FC Barcelone bat l'Atlético Madrid et creuse provisoirement l'écart en tête



Liga : Le FC Barcelone bat l'Atlético Madrid et creuse provisoirement l'écart en tête
Le FC Barcelone a conforté ce mardi sa première place de la Liga en remportant le choc face à l’Atlético de Madrid (3-1) au Camp en match avancé de la 19e journée de Liga. Surpris par un but de Baena (0-1, 20e), les Catalans ont rapidement réagi grâce à Raphinha (1-1, 26e), puis ont pris l’avantage après la pause sur une belle combinaison conclue par Dani Olmo (2-1, 65e). Malgré une énorme occasion d’Almada et une fin de match sous pression, le Barça a tenu bon avant que Ferran Torres n’assure la victoire dans le temps additionnel (3-1, 90e+6).
 
Avec ce cinquième succès de rang en championnat, les Blaugrana prennent provisoirement quatre points d'avance sur le Real Madrid (2e) en tête de la Liga et six sur l'Atlético (4e).
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 2 Décembre 2025 - 23:25


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter