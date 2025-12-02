Liga : Le FC Barcelone bat l'Atlético Madrid et creuse provisoirement l'écart en tête

Le FC Barcelone a conforté ce mardi sa première place de la Liga en remportant le choc face à l’Atlético de Madrid (3-1) au Camp en match avancé de la 19e journée de Liga. Surpris par un but de Baena (0-1, 20e), les Catalans ont rapidement réagi grâce à Raphinha (1-1, 26e), puis ont pris l’avantage après la pause sur une belle combinaison conclue par Dani Olmo (2-1, 65e). Malgré une énorme occasion d’Almada et une fin de match sous pression, le Barça a tenu bon avant que Ferran Torres n’assure la victoire dans le temps additionnel (3-1, 90e+6).
Avec ce cinquième succès de rang en championnat, les Blaugrana prennent provisoirement quatre points d'avance sur le Real Madrid (2e) en tête de la Liga et six sur l'Atlético (4e).
