Liga : bousculé, le Real Madrid arrache le nul face à Elche (2-2)

Bousculé comme rarement et mené à deux reprises à Elche, le Real Madrid a concédé le match nul (2-2-), ce dimanche 23 novembre, en clôture de la 13e journée de Liga. Une très mauvaise opération dans la course au titre puisque le FC Barcelone ne pointe désormais qu’à une petite longueur des Madrilènes, toujours leaders.



Elche a surpris ce dimanche soir. Appliqués et plus forts dans la bataille du milieu de terrain, les locaux ont logiquement ouvert le score au retour des vestiaires par Febas, formé à Madrid… (1-0, 53').



Sur une action litigieuse, Huijsen a égalisé de façon un peu heureuse (1-1, 77') avant qu’un autre ancien de la Castilla, tout juste entré en jeu, ne remette Elche devant. Alvaro Rodriguez, sur un mouvement de grande classe a trompé Courtois d’une frappe pure, à ras de terre (2-1, 84').



Finalement, sur une nouvelle action litigieuse avec une faute de Vinicius sur le gardien d’Elche, Bellingham a offert aux joueurs de Xabi Alonso le point du match nul, faute de mieux. Kylian Mbappé a été bon ce soir mais un peu esseulé dans les intentions offensives.





Avec Ouest France