Liga : le RCD Majorque s’offre le scalp du Real Madrid !

Battu sur la plus petite des marges à Majorque (1-0), le Real Madrid laisse l’occasion au FC Barcelone de prendre potentiellement huit points d’avance dans la course au sacre final.



Dans le cadre de la 20e journée de Liga, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du RCD Majorque pour espérer mettre la pression sur le leader et rival, le FC Barcelone, qui avait cinq points d’avance avant ce week-end. La Maison Blanche, trois jours avant de se déplacer au Maroc pour la Coupe du Monde des Clubs, devait faire le plein de points avant de connaître un agenda chargé dès la fin février (Liverpool, Atlético, Barcelone et Betis en deux semaines).



Sous un soleil dégagé dans les Îles Baléares, le début de rencontre était équilibré entre les deux formations, le Real étant en difficulté offensivement sans un réel numéro 9 - sans Benzema, touché à la cuisse, poste occupé par Rodrygo ce dimanche après-midi. Et sur un centre de Dani Rodriguez, Nacho Fernandez, sous la pression de Vedat Muriqi, trompait d’une tête "à l’aveugle" son propre gardien Andriy Lunin, titulaire en raison de la blessure de Thibault Courtois à l’échauffement (1-0, 13e).



Le Real bousculé



Après cette ouverture du score, les hommes de Carlo Ancelotti se montraient beaucoup plus dangereux et faisaient reculer les locaux dans leurs derniers tiers. Néanmoins, les offensifs ne se procuraient pas d’occasion franche en première période (0 tir cadré). Au retour des vestiaires, Vinicius Jr était fauché par Predrag Rajkovic, offrant un penalty aux joueurs en blanc. Un tir à 11 mètres tiré par Marco Asensio et dévié par la belle parade de l’ancien portier rémois (57e).



Voulant préserver ce résultat, les poulains de Javi Aguirre attendaient patiemment les Merengues devant leur surface de réparation et opéraient en contre pour inquiéter Lunin et tenter de faire le break. L’entrée de Mariano Diaz faisait du bien à l’attaque madrilène, mais ses quelques tentatives ne trouvaient pas le cadre, la plus chaude passait juste au-dessus de la transversale (88e). Antonio Rudiger faisait frissonner une dernière fois les Majorquins (90+8e) mais ne changeait pas le score final.



Défaite du Real Madrid (1-0), qui peut voir le leader barcelonais creuser l’écart ce dimanche soir face à Séville (21h), Majorque (10e) reste en première partie de tableau et revient à trois points du top 6.