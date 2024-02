Ligue 1 (14e journée) : Teungueth FC prend les rênes du championnat, Dakar Sacré-Cœur surpris par la Sonacos

La Ligue 1 sénégalaise a repris ce samedi 24 février 2024, avec trois matchs au programme. En déplacement à Fatick, Teungueth FC a réalisé une belle performance en dominant le Jamono (1-2). Avec ce succès, les Rufisquois prennent les commandes du championnat en attendant le Jaraaf qui joue ce dimanche contre Guédiawaye FC. En cas de victoire, l’équipe de la Médina reprendra la première place de la Ligue 1.



Au stade Lat Dior, l'US Gorée et le relégable Diambars de Saly ont fait match nul (1-1). Les Goréens prennent provisoirement la troisième place tandis que leur adversaire du jour, le Diambars (12e, 13 pts) reste toujours dans la zone relégable.



La Sonacos de Diourbel a réalisé une belle opération lors de la 14e journée de Ligue 1. En déplacement dans la capitale, les Huiliers ont surpris à (0-1) les académiciens de Dakar Sacré-Cœur.

Cette victoire permet aux Diourbelois de la Sonacos (7e, 18 pts) de s'éloigner de la zone de relégation, DSC rate l’occasion de monter sur le podium. Les Sicapois stagnent toujours à la 5e place.





Programme 14e journée



Samedi 24 février 2024



Stade Lat Dior



Diambars / US Gorée 1-1



Stade Massène Sène



Jamono Fatick / Teungueth 1-2



FC Stade Alassane Djigo



Dakar SC / SONACOS 0-1



Dimanche 25 février 2024



Stade municipal de Ngor



16h30 US Ouakam / AS Pikine



Stade Mawade Wade



16h30 Linguère / Casa Sports



Stade Lat Dior



16h30 Génération Foot / Stade de Mbour



Stade Amadou Barry



16h30 Guédiawaye FC / Jaraaf