Ligue 1 (15e journée) : Teungueth FC remporte le derby Lebou, le Jaraaf enregistre son dixième match nul de la saison

Leader du championnat, Teungueth FC va garder sa première place après sa victoire renversante 2-1 ce samedi face à l’US Ouakam. Le Jaraaf de Dakar a été tenu en échec par Dakar Sacré Cœur pour le compte de la 15e journée de Ligue 1.



Le derby Lebou a tenu toutes ses promesses ce samedi au stade Ngalandou Diouf. Teungueth FC enchaîne une deuxième victoire de suite. TFC remporte le derby Lebou devant l’US Ouakam (2-1). Malick Ndoye offre la victoire au TFC (28 pts) qui reste plus que jamais leader de la Ligue 1.



Dans l’autre match du jour, le Jaraaf et Dakar Sacré-Cœur ont fait match nul (0-0). Le club de la Médina reste à la deuxième place et compte 24 points. Le Jaraaf de Dakar concède ainsi son dixième nul de la saison.