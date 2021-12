Ligue 1 – 4ème journée : TFC toujours leader, les promus GFC et Linguère sur le podium

Après avoir pris le pouvoir en L1 lors de la précédente journée, Teungueth FC a consolidé sa position samedi en s’imposant à domicile (2 – 0) face au Ndiambour, dans le duel des extrêmes de cette 4ème journée. Les Lougatois restent dont plus que jamais derniers au classement. Le Casa Sports aussi a réussi une belle opération en allant s’imposer à Déni Biram Ndaw chez Génération Foot avec laquelle il partage désormais le même nombre de points (5). Quant au duel des « Académiciens » entre Dakar Sacré-Cœur et Diambars, il s’est soldé sur un match nul vierge.



Quant au Grand match de samedi, Jaraaf – AS Pikine, il s’est terminé en queue de poisson un penalty tardif (dans le temps additionnel) accordé aux visiteurs ayant entrainé des affrontements entre supporters des 2 équipes alors que le club de la Médina menait au score depuis la 24ème mn. Le service d’ordre s’en mêla en usant de grenades lacrymogènes, semant la panique au stade Iba Mar Diop et contribuant à interrompre la partie.



Hier dimanche, en clôture de la 4ème journée de Ligue 1, toutes les équipes qui recevaient ont imposé la loi du terrain. Toutes ont dicté leur lois à leurs hôtes du jour et sur le même score minimal mais précieux d’un but à zéro.

Ainsi, Guédiawaye FC a bonifié son succès de la précédente journée à Saly chez Diambars, en signant sa deuxième victoire de rang contre l’US Gorée. Pareil pour Mbour PC qui avait avoir gagné en déplacement à Pikine, a enchainé à domicile contre l’AS Douanes. Et la Linguère s’est bien relancée chez elle aux dépens du CNEPS, après avoir concédé le nul face à GF lors de la 3ème journée.



Les trois vainqueurs du jour collent ainsi aux basques de Teungueth FC, leader avec 8 points, juste à une longueur.

La 5ème journée se disputera dès ce mercredi 22 décembre.



Tous les résultats : Guédiawaye FC – Gorée 1 – 0

Linguère – CNEPS Excellence 1 – 0

Mbour PC – AS Douanes 1 – 0

Dakar Sacré-Cœur – Diambars 0 – 0

Jaraaf – AS Pikine 1 – 0 (interrompu)

Teungueth FC – Ndiambour 2 – 0

Génération Foot – Casa Sports 1 – 2