Ligue 1 – 5ème journée : Derby Diambars / Mbour PC et des chocs à gogo

La 5ème journée de Ligue 1, la première en semaine de cette saison, offre ce mercredi d’intéressantes affiches dont un succulent derby de la Petite Côte entre Diambars et Mbour PC. Depuis que le Stade de Mbour est tombé en L2, il ne reste plus que ces deux équipes pour se disputer le leadership sur la Petite Côte. Les « Académiciens » (7ème, 5 points) qui ne gagnent plus depuis 2 journées voudront se relancer aux dépens de leurs voisins qui réussissent un bon début de saison (4ème, 7 points).



Dans beaucoup d’autres rencontres au programme de cette 5ème journée, les équipes qui évolueront à domicile risquent d’avoir fort à faire face à des hôtes encombrant. Ainsi en est-il de l’AS Pikine, avant-dernier, qui reçoit Génération Foot qui cherchera à lui compliquer la vie. Pareil pour le CNEPS Excellence (8ème, 5 points) qui accueille le leader et champion en titre, Teungueth FC qui est reparti sur les mêmes bases que la saison passée. Idem également pour le Ndiambour, la lanterne rouge qui n’aura pas la tâche facile face à Guédiawaye FC (2ème avec 7 points) qui vise un troisième succès de rang. A un degré moindre, l’US Gorée (12ème avec 3 points) pourrait souffrir contre le Dakar Sacré-Cœur qui la devance d’une longueur.



A Ziguinchor, le classique de la journée opposera le Casa Sport (5ème, 6 points) et la Linguère qui ne le devance que d’un point et de deux rangs. AS Douanes et Jaraaf (tous deux 4 points, mais un match en moins pour les « vert et blanc ») se feront face avec l’objectif commun de se hisser dans la première moitié du tableau.





Le programme : Mercredi 22 décembre



à 16h30 à Alassane Djigo : AS Pikine – Génération Foot



à Maniang Soumaré : CNEPS Excellence – Teungueth FC



à Alboury Ndiaye : Ndiambour – Guédiawaye FC



à Amadou Barry : AS Douanes – Jaraaf



à Fodé Wade : Diambars – Mbour PC



à Aline Sitoé Diatta : Casa Sports – Linguère



au stade municipal de Mbao : Gorée – Dakar SC