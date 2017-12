Ligue 1 : Bilan de la 5ème journée

La Ligue 1 s’est jouée, ce samedi, sa 5ème journée. En six matches, 13 buts ont été inscrits et six victoires sur six matches ont été enregistrées, dont trois à l’extérieur. Diambars a été humilié par Génération-Foot sur la marque de 5 buts à 1. Ce qui place les protégés de Gadiaga dans la zone relégable avec seulement 2 points et Génération-Foot à la tête du championnat avec 11 points.

Jaraaf, a été également battu par l'As Douanes sur le score 1 buts à 2, contrairement à Sonacos qui jusqu’ici n’a pas connu de défaite, les Diourbelois ont remporté leur match devant Ndiambour de Louga sur la plus petite des marques.

Le derby de mbour a été remporté par Mbour PC qui est venu au bout de Stade de Mbour sur la marque (1-0). Le club Saint-Louisien, Linguère lui a subi son premier revers de la saison, il a été battu par Teungueth FC (0-1). Les galactiques de Niary Tally, quant à eux, ont enchaîné une deuxième victoires, ils ont battu Dakar Sacré-Cœur (1-0). Le septième match qui devait opposait Guédiawaye Pro et Casa-Sport n’a pas eu lieu, car, Guédiawaye est suspendu par le Comité national de résolution des litiges (Cnrl) jusqu’à ce que le litige qui oppose les dirigeants du club soit réglé.

Classement

1er Génération-Foot 2ème Douane 3ème Sonacos 4ème NGB 5ème Mbour PC 6ème Linguère 7ème Stade de Mbour 8ème Jaraaf 9ème Ndiambour 10ème Teungueth FC 11ème Casa-Sport 12ème Dakar Sacré-Cœur 13ème Diambars 14ème Guédiawaye Pro