Ligue 1 : Diambars et AS Pikine font match nul, duel à distance Jaraaf / Teungueth FC

En match avancé de la 18e journée de Ligue 1, Diambars et AS Pikine se sont neutralisés mercredi. Ce jeudi, le Jaraaf se déplace à Diourbel pour affronter la Sonacos, tandis que Teungueth FC est attendu à Dakar Sacré-Cœur.



Mercredi, l'AS Pikine (4e, 26 pts) a réussi à ramener un point de son déplacement à Thiès (0-0) contre Diambars (14e, 14 pts). Le champion 2014 arrête l'hémorragie, après deux défaites consécutives.



Les Salois restent lanterne rouge, mais avec le même nombre de points que Jamono Fatick (13e, 14 pts) qui rend visite à la Linguère de Saint-Louis (9ème, 20 pts), ce jeudi. Au même mo- ment, le Casa Sports (10e, 20 pts) est attendu chez l'US Gorée (6e, 24 pts), Génération Foot (11e, 16 pts) chez I'US Ouakam (8e, 20 pts).





Cette 18e journée de Ligue 1 s’annonce passionnante. Guédiawaye FC (3e, 28 points+5) a une belle occasion de rejoindre provisoirement les équipes de tête, que sont le Jaraaf de Dakar (1er, 31 pts+13) et Teungueth FC (2e, 31 pts+11).



Les hommes du coach Ansou Diadhiou doivent cependant venir à bout d'une équipe du Stade de Mbour (12e, 15 pts), qui se bat pour le maintien. Les « Crabes » sont dans une bonne dynamique avec des victoires contre Casa Sports (0-1), AS Pikine (2-0) et TFC (3-4).



En cas de succès, GFC mettra la pression sur les leaders qui jouent jeudi. Le Jaraaf rendra visite à la Sonacos (7e, 23 pts), tandis que TFC sera chez Dakar Sacré-Cœur (5e, 24 pts).



L'autre rencontre du jour oppose Diambars (14e, 13 pts) et l'AS Pikine (4e, 25 pts). Ce sont deux clubs en difficulté en ce moment. Les Salois sont lanterne rouge avec trois défaites consécutives, alors que les Pikinois ont enchaîné deux revers, dont un dans le derby de la banlieue dakaroise contre GFC (2-0).



Le Casa Sports (10e, 20 pts) est attendu ce jeudi chez l'US Gorée (6e, 24 pts), Génération Foot (11e, 16 pts) chez l'US Ouakam (8e, 20 pts). La Linguère de Saint- Louis (9e, 20 pts), quant à elle, reçoit Jamono Fatick (13e, 14 pts).





Programme 18e journée





Stade Amadou Barry





16h30 Guédiawaye FC / Stade Mbour



Stade Lat Dior



Diambars / AS Pikine 0-0



Jeudi 28 mars 2024



Stade Alassane Djigo



16h30 Dakar SC/Teungueth



FC Stade municipal de Ngor



16h30 US Ouakam / Génération Foot



Stade Lat Dior



16h30 SONACOS/Jaraaf



Stade Mawade Wade



16h30 Linguère / Jamono Fatick





16h30 US Gorée / Casa Sports