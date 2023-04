Ligue 1 : Doublé de Habib Diallo contre Reims

Meilleur buteur de son équipe cette saison, Habib Diallo fait le show avec Strasbourg qui affronte actuellement le Stade de Reims à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1.



L’attaquant sénégalais a d’abord ouvert le score pour le Racing très tôt dans cette rencontre, et plus précisément à la 17e seconde. Un but de la tête d’abord refusé pour position d’hors-jeu avant d’être validé.



C’est la deuxième fois que l’international sénégalais marque un but dans les premières secondes cette saison, après celui marqué contre Montpellier le 5 février dernier.



Peu avant la mi-temps, Habib Diallo va d’ailleurs s’offrir un doublé (37e), permettant à son équipe de mener 2-0 à la pause.



Avec Africa Top Sports