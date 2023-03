Ligue 1 France: Habib Diallo inscrit son 14e but de la saison

L’attaquant sénégalais, Habib Diallo, a inscrit ce dimanche 19 mars son 14e but de la saison en Ligue 1. Il aurait même pu porter son compteur à 15 but lors de cette 28e journée s’il n’avait pas manqué son pénalty à la 21e minute du match contre l’AJ Auxerre. Heureusement que l’ancien pensionnaire de Génération Foot s’est bien rattrapé à la 86e minute par une demi-volée du gauche sur un centre de Morgan Sanson



Le Racing Club de Strasbourg s’est imposé 2-0 et conforte son opération maintien en remontant à la 15e place.



Habib Diallo, rappelé en équipe nationale cette semaine par Aliou Cissé, est à 5 longueurs du duo Mbappé-Jonhatan David (19 buts).