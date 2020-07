Ligue 1 France: le calendrier de la saison 2020-2021 dévoilé

Le calendrier de la saison 2020-2021 vient d'être communiqué par la LFP. L'affiche de la première journée (22-23 août) sera l'opposition entre Lille et Rennes, respectivement 4e et 3e de l'exercice écoulé. Alors que le PSG doit accueillir Metz et l'OM, Saint-Etienne, le match d'ouverture de la saison n'est pas encore connu. Et pour cause : la programmation TV n'a encore pas été effectuée pour cette journée initiale, les finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa ayant lieu respectivement le dimanche et le vendredi. Or, le PSG et Lyon demeurent, pour l'instant, toujours en lice en C1.



Le programme de la première journée

Marseille - Saint-Etienne



Lille - Rennes



PSG - Metz



Monaco - Reims



Nice - Lens



Dijon - Angers



Montpellier - Lyon



Bordeaux - Nantes



Lorient - Strasbourg



Nîmes - Brest