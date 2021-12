Ligue 1: Génération Foot/ Casa Sports, une des affiches phares de la 4e journée

Invaincu la saison dernière à domicile, Génération Foot, qui avait battu d’entrée le Jaraaf (2 - 0), avant de concéder deux matchs nuls, reçoit le Casa Sports, avec l’ambition de renouer avec le succès. Un match difficile attend les Grenats de Deni, dans la mesure où le Casa Sports, bon voyageur, sur trois matchs nuls d’affilés, essaiera de prendre les trois points, pour se lancer.



GF/Casa : 9 matchs disputés, 2 victoires chacun, 5 matchs nuls

L’histoire renseigne que les matchs entre Grenats et Ziguinchorois sont toujours disputés. Selon « Stades », sur l’ensemble des matchs, GF et Casa Sports ont inscrit 14 buts, dont 7 pour chacun. Mais le Casa Sports s’est montré plus offensif, en déplacement, à Déni, où il a inscrit les 5 buts sur 7. Contrairement à Génération foot, qui a marqué ses 5 buts sur 7 à domicile.



D’ailleurs, les deux équipes ont disputé 9 matchs, dont 2 remportés pour chacune d’elles et 5 matchs nuls.