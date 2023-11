Ligue 1 : Génération Foot refuse de jouer la 3e journée

La crise s'exacerbe. La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) ne recule pas dans son option d'appliquer la décision de l'autorité fédérale qui a décidé que Génération Foot et Diambars ne pourront plus recevoir dans leurs fiefs respectifs de Deni et de Saly. Mais les deux académies comptent également dans leur option de ne pas recevoir au stade Lat Dior.



Comme Diambars qui, la veille, n'avait pas effectué le déplacement pour recevoir la Sonacos de Diourbel au stade Lat Dior pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, Génération Foot ne s'était pas présentée dans l'antre thiessois où elle devait donner l'hospitalité à l'US Gorée.



Si à l'occasion de la 3e journée prévue ce week-end, Diambars rendra visite au Jaraaf, samedi, au stade Iba Mar Diop, les Grenats de Déni Birame Ndao enchainent un second match à domicile consécutif.

Et comme pour l'acte 2, l'équipe championne du Sénégal en titre est programmée au stade Lat Dior, lundi, en clôture de la journée. Mais les Grenats n'iront pas à Thiès pour recevoir le Jamono Fatick. C'est en tout cas ce dont Mady Touré a informé le Directeur exécutif dans un courrier dont le quotidien sportif Record a eu copie.



« Par courrier du 2 novembre 2023, nous vous avons fait part de notre position concernant la programmation de nos matchs à domicile sur un terrain autre que le nôtre », rappelle Mady Touré dans un courrier daté du mercredi 8 novembre adressé à Amsatou Fall, Directeur exécutif de la LSFP.



«Nous constatons que malgré nos échanges et positions données, vous tenez toujours à nous faire jouer en dehors de notre stade Djibril Diagne», poursuit le président fondateur de l'académie Génération Foot.



Et Mady Touré de conclure: «Par la présente, nous vous signifions notre indisponibilité matérielle à nous rendre au stade Lat Dior pour jouer le match nous opposant à Jamono Fatick, le lundi 13 novembre».



GF rétrogradée en attendant Diambars?



D’après Record, ce sera donc la seconde absence consécutive de Génération Foot dans ce championnat de Ligue 1 qui ne sera vieux que de 3 journées. Et la conséquence immédiate, si les forfaits sont prononcés, sera que les Grenats seront non seulement écartés pour les 23 tours qui resteront à disputer mais ils seront également rétrogradés en Ligue 2. En attendant d'y être rejoints par leurs camarades de l'institut Diambars de Saly.



«Nous allons statuer avant la prochaine jour née», promettait Amsatou Fall, Directeur de la LSFP, juste après constat de l'absence de Diambars dimanche passé au stade Lat Dior, où ne s'était présenté que la Sonacos de Diourbel.