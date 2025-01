Ligue 1 : Habib Beye dévoile ses plans pour redresser le Stade Rennais

Faut-il y voir un clin d’œil du destin ? C’est face à Strasbourg, club cher à Habib Beye, au même titre que l’OM, que le nouvel entraîneur du Stade Rennais dirigera son tout premier match. C’est bien lui qui sera sur le banc dimanche à 17h15 au Roazhon Park en lieu et place de Jorge Sampaoli, parti d’un accord commun avec le club. L’Argentin aura donc dirigé 10 matchs seulement pour 3 victoires et 7 défaites. Il laisse le club breton 16e de Ligue 1, en position de barragiste. C’est dire l’envergure et la difficulté du défi qui attend Habib Beye, lequel n’a que pour seule expérience une montée en Ligue 2 avec le Red Star. Le pari est risqué.



«Je me suis construit pour aller au très haut niveau, c’est le cas de Rennes. J’ai travaillé dans un club en difficulté. Je dois montrer mes capacités et mes compétences à diriger un club comme le Stade Rennais, j’en suis convaincu, lâche l’ancien consultant star de Canal+, qui était encore au micro pour commenter Stuttgart-PSG mercredi soir en Ligue des Champions. Le rôle de consultant n’a pas d’impact sur ce choix et sur la position où je me trouve (…) Je me suis construit dans l’humilité même si les gens disent que j’ai un ego mais je suis allé en National chez le 15e. J’ai mis les mains dans le cambouis.»



«Vous voyez une crise, moi, je vois un club structuré, équilibré»

Ce contrat court, de six mois, avec une option d’une saison couvre les risques pour chacun. Il faut dire qu’une catastrophe sportive n’est pas à exclure. « Les conditions me vont très bien, assure l’ancien international sénégalais. Il y a de la qualité dans cet effectif, c’est là-dessus que l’on se concentre. » Tout au long de ce point presse, il s’est montré optimiste, en homme de la situation. «On est ensemble pour une aventure qui va être exceptionnelle. La situation actuelle est ce qu’elle est, elle est loin d’être dramatique à mon sens. Ce qui me motive, ce sont les défis, les challenges. Je veux chercher la compétence et je la vois.»



D’après lui, l’effectif est de qualité, malgré les recrues de l’été déjà parties cet hiver (Jota, Gronbaek) ou sur le point de partir (Kamara). Il s’agirait avant tout de cohérence et d’état d’esprit. « Vous voyez une crise, moi, je vois un club structuré, équilibré. C’est mon seul jugement, je ne juge pas ce qui s’est passé avant mon arrivée. Quand je vois cette énergie autour de moi, je me dis que tout le monde veut avoir des résultats. Pour être honnête, je ne regarde même pas le classement, je veux que cette équipe dégage très vite une identité. Je suis conscient que je serai jugé sur la façon dont l’équipe joue et sur les résultats, et je suis prêt pour cela », envoie celui qui avait déjà été contacté par le club en novembre au moment de l’éviction de Julien Stéphan.



«Cela fait deux mois et demi que j’observe le Stade Rennais»

Depuis, Beye a longuement observé les matchs du Stade Rennais. « J’ai une idée très précise de ce que l’on fera dimanche. Dans les grandes lignes, il faut que l’on aille très vite dans le vif du sujet. Je n’ai pas d’aussi grandes réserves que vous sur le déséquilibre de l’effectif, je le trouve de grande qualité. On se pose des questions sur la manière de renforcer l’équipe mais on doit aussi regarder les joueurs que l’on a à disposition. Pour être honnête, cela fait deux mois et demi que j’observe le Stade Rennais, depuis que j’avais été contacté. J’arrive avec une évaluation très complète de mon effectif, mais sans être dans le vestiaire. » C’est peut-être la mission la plus difficile : remettre les têtes à l’endroit.



Et apporter ses méthodes d’entraînement. Sans juger le travail de son prédécesseur, le nouveau technicien souhaite donner bien plus d’énergie dans ses séances et d’ambitions dans le jeu. « Je suis convaincu que vous devez mettre une intensité maximum dans vos entraînements, je ne conçois pas le football sans intensité. Je veux que mon équipe dégage de l’énergie, qu’elle soit impactante. »



Apôtre du beau jeu, l’ancien latéral marseillais espère pouvoir mettre sa philosophie au service d’une équipe en mal de points et de confiance. L’urgence se situe probablement ici. À lui de trouver les clés pour emmener avec lui un groupe dont le plaisir de jouer a complètement disparu ces derniers mois.







