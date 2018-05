Ligue 1 : Honoré Gomis de Diamil Faye envoie le Guédiawaye de Thialis Faye en Ligue 2

Dakar Sacré-Cœur a battu Mbour PC ce lundi sur la marque de (2-1) pour le compte du dernier match de la 25e journée. Les buts du club de Sacré-Cœur ont été inscrits par l’attaquant Honoré Gomis à la 45e et 85e mn.

Pour rappel, Honore Gomis est prêté par le Guédiawaye de Diamil Faye à Mathieu Chupin, président de Dakar Sacré-Cœur à la mi- saison. Cette victoire de DSC envoie officiellement Guédiawaye pro du Président Thialis Faye en Ligue 2 la saison prochaine. En effet, le club de Thialis qui compte seulement 10 points ne peut plus rejoindre DSC le premier non-relégable avec 27 points après la victoire sur Mbour PC.



Le club de la banlieue a joué 23 matchs de championnat, enregistré 2 victoires, 4 nuls et 17 défaites. Il leur reste 5 journées à jouer donc 15 points à prendre. Ce qui ne lui permettra pas de rejoindre Dakar Sacré-Cœur.