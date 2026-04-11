Ligue 1 : Marseille domine Metz et monte provisoirement sur le podium

Marseille assure l'essentiel ! Après deux défaites de suite, face au LOSC et l'AS Monaco, l'OM se devait de réagir devant son public face à la lanterne rouge de Ligue 1, et c'est chose faite avec cette victoire qui le replace provisoirement sur le podium. Mais dans le jeu, les Phocéens ont encore montré des signes de fébrilité, comme après le deuxième but inscrit par Igor Paixão, où ils concèdent la réduction du score dans la foulée.



S'ensuit une dizaine de minutes durant lesquelles les hommes de Benoît Tavenot avaient pris le dessus sur le plan technique et se rapprochaient dangereusement du but de Geronimo Rulli, sans parvenir à égaliser.



De l'autre côté, devant la cage messine, Marseille a surtout manqué de réalisme et a buté sur un solide Pape Sy, décisif à six reprises au total. Si les hommes d'Habib Beye méritaient peut-être mieux sur la pelouse de Monaco dimanche dernier, ils s'imposent logiquement face aux Grenats, mais vont devoir améliorer certains points pour aller chercher cette troisième place. La lutte s'annonce acharnée jusqu'au bout.