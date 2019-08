Ligue 1: Mbaye Niang enchaîne avec un deuxième but, Rennes leader

Sous une chaleur étouffante, ce duel entre Européens a vite tourné en faveur de Rennes, ce dimanche après-midi, grâce à un bel enchaînement dans la surface de Grenier (16e, 0-1). Thierry Laurey, l'entraîneur alsacien, avait pourtant apporté du sang frais en changeant six joueurs dans son onze de départ par rapport à celui vainqueur des Allemands de Francfort, en barrage aller à la Ligue Europa, il y a trois jours (1-0). Mais en se retrouvant vite menés, les Strasbourgeois ont été contraints d'attaquer pour essayer de revenir au score et donc, de se découvrir. Si Rennes a failli craquer après le penalty manqué par Martin (40e), Julien Stéphan, l'entraîneur breton, a, lui aussi, injecté de la fraîcheur dans son onze de départ en procédant à deux changements.



M'Baye Niang a ensuite plié un match (54e, 2-0) que les Alsaciens ont eu du mal à terminer. De plus en plus éprouvés physiquement, ils se sont retrouvés réduits à dix à la 84e minute après l'expulsion de N'Dour, averti une seconde fois après une vilaine semelle sur Niang. Il est vrai que la priorité pour eux, en cette fin du mois d'août, est leur barrage retour à la Commerzbank Arena de Francfort, dès jeudi, à 18h30. Qualifié directement pour la Ligue Europa, Rennes en a donc profité de son côté pour réaliser le plein en ce début de saison. Fort de ses trois premières victoires de la saison, série en cours, le tombeur du Paris-SG le week-end dernier (2-1) s'empare de la première place. En attendant les résultats de Lyon à Montpellier mardi (19 heures) et de Nice devant Marseille, mercredi (21 heures), cela suffit déjà amplement à son bonheur.



Avec L’Equipe