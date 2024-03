Ligue 1 : Ndiaye et Sarr décisifs, l’OM corrige Clermont de Mory Diaw

En déplacement sur la pelouse du Stade Gabriel-Montpied, pour y défier une équipe du Clermont Foot mal en point, lors de la 24e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a imposé sa domination en battant Clermont de Mory Diaw (1-5).



Titulaires, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont été décisifs pendant la rencontre. Ndiaye a inscrit le premier but de l’OM. Aubameyang a redonné l’avantage aux Marseillais (59e, 1-2). Sarr a offert une passe à Clauss qui a marqué le troisième but des Phocéens (67e, 1-3)

Luis Henrique pour le quatrième (80e, 1-4). Faris Moumbagna a également participé à la fête (90e+2, 1-5).



Au classement, l’OM grimpe à la 6e position, tandis que Clermont de Mory Diaw reste toujours bon dernier. Le weekend prochain, les Phocéens accueilleront le FC Nantes, alors que les Clermontois se déplaceront à Nice, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1.