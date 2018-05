Ligue 1: Olivier Perrin et Lamine Dieng déplorent un réaménagement "inhumain" du calendrier

La Ligue sénégalaise de football professionnelle (Lsfp) a réaménagé le calendrier du championnat pour finir le plutôt possible avant le 14 juin, début de la Coupe du Monde Russie 2018.



Ainsi, les clubs devront jouer deux fois dans la semaine. Les journées vont se jouer désormais les mercredis et jeudis et les samedis et dimanches. Ce que n’approuvent pas les coaches de Génération-Foot, Olivier Perrin et de l’Union sportive d’Ouakam, Lamine Dieng. Selon eux, le réaménagement du calendrier participe à une surexploitation des acteurs sur le terrain.



«Depuis le 12 avril, on a joué tous les trois (3) jours, voire tous les deux (2) jours. Le calendrier réaménagé nous montre que la finale (Coupe du Sénégal) sera disputée le 20 mai. On doit jouer contre Mbour PC ce dimanche 13 mai et on doit jouer deux ou trois (3) jours avant la finale. Je pense qu’avec le calendrier réaménagé, on aura 9 ou 10 matchs à jouer au mois de mai », s’est désolé Olivier Perrin.



Lamine Dieng lui considère inhumain le réaménagement du calendrier. « En 10 jours, on va jouer quatre (4) matchs. C’est inhumain à la limite. Ce n’est pas possible. La Ligue devait revoir sa programmation. On va jouer dimanche, mercredi et vendredi. C’est vraiment abusé », a-t-il fustigé.



Avec Stades