Ligue 1 Sénégal : Teungueth FC sacré champion, Ouakam assure le maintien

La 25ème journée du championnat sénégalais s'est déroulée avec pleine de sensations. Avec beaucoup d'enjeux, il y a eu pleins de rebondissements. Teungueth FC est sacré champion de la Ligue 1 de cette saison. Les Rufisquois ses sont imposés à Déni Biram Ndao face à Génération Foot (1-0). Un succès qui leur offre le titre de la saison puisque leur dauphin, Jaraaf, a flanché à Ngor devant l'US Ouakam (1-2).



En effet, les Médinois n'ont pas pu suivre le rythme rufisquois et se sont inclinés avec les armes. En outre, les hommes de Malick Daf peuvent se targuer d'avoir réalisé une belle saison avec seulement deux défaites en championnat cette saison et une qualification en quart de finale en Coupe du Sénégal. L'US Ouakam, de son côté, sa victoire sur Jaraaf lui a permise d'assurer le maintien en ligue 1 la saison prochaine. Une belle performance des promus qui peuvent viser loin la saison prochaine. Si Diambars FC a été laminé à Dakar Sacré-Coeur (7-2), Casa Sports n'a pas su tenir son rang face à Jamono de Fatick (0-1).



La 26ème et dernière journée sera cruciale pour le maintien entre Stade de Mbour, Casa Sports et Diambar.