Ligue 1: Stade Reims prolonge le gardien franco-sénégalais Yehvann Diouf

Gardien titulaire du club champenois depuis quelques mois, le jeune portier franco-sénégalais Yehvann Diouf, qui n’en finit plus d’impressionner, a été récompensé. Remplaçant en début de saison, il a profité de l’arrivée de Will Still pour devenir gardien titulaire du Stade de Reims. Et à l’image de son équipe, le jeune joueur de 23 ans impressionne depuis plusieurs semaines.



En 19 titularisations en Championnat de Ligue 1 cette saison, il n’a concédé que 12 buts, pour 11 clean-sheet. De quoi mériter une récompense. En effet, Yehvann Diouf, dont le contrat chez les pensionnaires du Stade Auguste Delaune arrivait à terme en juin 2024, a signé un nouveau bail allant jusqu’en juin 2027. Il continue donc l’aventure avec le club champenois, lui qui est arrivé au Stade de Reims en 2019, en provenance de l’ESTAC Troyes, où il a été formé.