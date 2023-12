Ligue 1 : Teungueth FC bat l’US Gorée et prend la première place du championnat

Teungeuth FC prend la place de leader du championnat après sa victoire sur l’US Gorée (2-0) match comptant la 7e journée de la Ligue 1. Les Rufisquois ont profité du nul de Dakar Sacré-Cœur (0-0) face au Jamono Fatick pour prendre le fauteuil.



Teungeuth (15 pts) va finir cette 7e journée en tête du championnat. Le club de Rufisque compte deux points de plus que son dauphin Dakar Sacré-Cœur (13 pts).





Programme de la 7e journée



Samedi 9 décembre 2023



Stade Ngalandou Diouf

Teungueth FC / US Gorée (2-0)



Stade Massène Sene

Jamono Fatick / Dakar Sacré Cœur (0-0)



Dimanche 10 décembre



Stade Caroline Faye

16 h 30 : Stade de Mbour / Diambars



Stade municipal de Kolda

16 h 30 : Casa Sports / Jaraaf



Stade Lat Dior

16 h 30 : Génération Foot / Linguère



Stade Alassane Djigo

16 h 30 : AS Pikine / Sonacos



Stade municipal de Ngor

16 h 30 : US Ouakam / Guédiawaye FC