Ligue 1 : Teungueth FC chez Gorée, Derby Diambars / Stade de Mbour, Jaraaf reçoit Casa Sports

Leader du championnat, Teungueth FC aura l’ambition de confronter leur avance sur la pelouse de l’US Gorée, dimanche en match de la 20e journée de Ligue 1. Son dauphin, le Jaraaf, sera dans le classique face à une équipe du Casa Sports en difficultés.



Le leader Teungueth FC a pris ses distances lors de la précédente journée. Pour ce 20e tour de Ligue 1 sénégalaise, les Rufisquois (37 points) auront l'ambition de maintenir au moins l'écart sur leurs concurrents directs. Mais le coach Cheikh Guèye et ses hommes rendent visite à une imprévisible formation de l'US Gorée (7e, 27 pts).



De son côté, le Jaraaf de Dakar (2e, 32 pts), qui sort d'une défaite presqu'inattendue (1-0) contre Génération Foot, doit vite se relever contre une équipe malade du Casa Sports de Ziguinchor (11e, 20 pts), vaincue lors de ses deux dernières rencontres. Mais un classique reste un autre match.



Guédiawaye FC (3e, 32 pts), quant à lui, a été freiné (0-0) sur la pelouse de Jamono Fatick (12e, 16 pts). Le technicien Ansou Diadhiou et ses protégés, qui restaient sur quatre victoires consécutives, espèrent repartir de l'avant avec la réception de l'US Ouakam (8e, 22 pts), qui vient de nommer El Hadji Seck comme coach.



Diambars / Stade de Mbour, le derby de la peur



Tous les deux sont dans la zone de relégation. Ce qui fait que ce match entre la lanterne rouge, Diambars de St Saly (14e, 14 pts), et le Stade de 16 Mbour (13e, 15 pts) promet de St chaudes empoignades, ce samedi à Lat Dior.





À Saint-Louis, la Linguère (9e, 22 pts) reçoit le champion en titre et son talentueux attaquant Idrissa Guèye. Bourreau du Jaraaf, l'international U20 de Génération Foot (10es, 20 pts) doit être surveillé.



Après avoir renoué avec le succès, I'AS Pikine (4e, 29 pts) rend visite à une solide équipe de la SONACOS de Diourbel (6e, 27 pts), qui revient d'une victoire devant le Casa Sports (0 - 1).



Pour sa part, Dakar Sacré-Cœur (5e, 27 pts) peut rendre les choses plus compliquées au promu Jamono Fatick (12e, 16 pts).





Avec Stades