Ligue 1 : Teungueth FC co-leader avec Dakar Sacré-Cœur, Jaraaf étrille Génération Foot

Teungueth FC est revenu à égalité de points du leader Dakar Sacré-Cœur après sa victoire (0-2) ce samedi dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1.



TFC se remet dans le droit chemin. Tenu en échec lors de la dernière journée, le club rufisquois a renoué avec la victoire face à Diambars grâce à Moctar Koita et Mbaye Jacques Ndiaye (sur penalty).



Cette belle victoire permet aux hommes de Cheikh Gueye de revenir à hauteur de Dakar Sacré-Cœur en tête du championnat puisque DSC a fait match nul face au Stade de Mbour (0-0), rapporte le site sportif Wiwsport.



De son côté Diambars qui a perdu gros avec ce revers à Lat Dior, se retrouve premier relatable et donc dans la zone rouge.



Le Jaraaf de Dakar s’est imposé nettement face à Génération Foot ce samedi au stade Iba Mar Diop (3-0). Avec ce succès, le club de la médina est troisième du championnat à deux points du leader Dakar Sacré-Cœur.







Programme de la 6e journée





Samedi 2 décembre 2023



Stade Alassane Djigo



Dakar Sacré Cœur / Stade de Mbour 0-0



Stade Iba Mar Diop



Jaraaf / Génération Foot 3-0



Stade Lat-Dior



Diambars / Teungueth FC 0-2



Dimanche 3 décembre



Stade Mawade Wade



16 h 30 : Linguère / US Ouakam



Stade Amadou Barry



16 h 30 : Guédiawaye / Jamono Fatick



Stade Lat Dior



16 h 30 : Sonacos / Casa Sports