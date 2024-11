Ligue 1 : Teungueth FC et Jaraaf en tête, HLM surprend GFC, Casa Sports s’enfonce

Le Jaraaf a répondu à la victoire de Teungueth FC, qui s’était imposé samedi face à Dakar Sacré-Cœur (3-0), en décrochant sa deuxième victoire de la saison. Le club de la Médina a battu la Linguère ce dimanche comptant la troisième journée avec un score de (3-1), ce qui le place en deuxième position avec 7 points et une différence de +3, juste derrière Teungueth FC, leader avec 7 points et une différence de +4.



Génération Foot a quant à elle signé sa première victoire de la saison en renversant Casa Sports (2-1). Les académiciens occupent ainsi la 8e place avec 4 points. Le Casa Sports, après une deuxième défaite consécutive, se retrouve dernier du classement avec 1 point au compteur.



Les rencontres US Ouakam – Sonacos et AJEL- AS Pikine, se sont soldées par des matchs nuls et vierges (0-0). De son côté, l'ASC HLM Dakar a créé la surprise en battant Guédiawaye FC (0-1) sur son terrain.



Samedi, l’US Gorée s'était inclinée face à Wally Daan (2-3), permettant ainsi à Wally Daan (7e, 4 pts) de décrocher sa première victoire de la saison. L’US Gorée se place 5e place avec 4 points.



Enfin, Oslo FA a remporté son premier match de la saison en battant Jamono Fatick (1-0), après avoir enregistré un nul et une défaite lors des précédentes journées.