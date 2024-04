Ligue 1 : Teungueth FC se rapproche du titre, Stade de Mbour étrille Diambars, Jamono Fatick surprend DSC

Le Teungueth FC continue sa marche en avant après sa victoire sur la plus petite des marges ce samedi face à l’US Gorée dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Jamono Fatick s’est offert un succès devant Dakar Sacré cœur (1-3).



En déplacement ce samedi pour faire face à l’US Gorée, Teungueth FC a marqué un pas important dans la course au titre. Les protégés de Cheikh Gueye ont ainsi signé une onzième victoire cette saison en s’imposant 0-1 face aux insulaires.

Teungueth (1er, 40 pts) comptent provisoirement huit points d’avance sur son dauphin Jaraaf (2e, 32 pts).



Dans le derby de la Petite côte, le Stade de Mbour a réalisé un exploit majeur en battant le Diambars sur un score de 3-0.



Les deux équipes, en difficulté et lanternes rouges (respectivement 15e et 14e avant le coup d’envoi), avaient besoin de points pour se faire un bol d’air. Stade de Mbour peut respirer avec cette victoire qui est d’une importance capitale d’autant plus que le club de Mbour n’avait pas connu le succès depuis décembre 2023.



Les hommes de Lamine Sarr prennent une avance significative dans la course pour le maintien, en creusant l’écart de quatre points avec leur adversaire du jour, le Diambars.



De leur côté, les académiciens de Saly s’enfoncent davantage et occupent désormais la lanterne rouge, avec 14 points au classement.



Dans l’autre match, Jamono Fatick s’est offert un succès devant Dakar Sacré cœur (1-3) ce samedi dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Cette victoire donne une bouffée d’oxygène aux Fatickois dans leur quête de maintien dans l’élite cette saison.



Avec ce résultat, Jamono grimpe à la 12e place à un point de la zone rouge alors que les Sicapois sont 7èmes au classement.





Programme 20e journée





Samedi 13 avril 2024



Stade Lat Dior



Diambars / Stade de Mbour 0-3



Stade Djighaly Bagayokho



US Gorée/ Teungueth FC 0-1



Stade municipal de Ngor



Dakar Sacré Cœur / Jamono Fatick 1-3



Dimanche 14 avril



Stade municipal de Ngor



16 h 30 : Jaraaf / Casa Sport



Stade Mawade Wade



16 h 30 : Linguère/ Génération Foot



Stade Amadou Barry



16 h 30 : Guédiawaye FC/ US Ouakam



Stade Lat Dior



16 h 30 : Sonacos / AS Pikine