Ligue 1 : Wally Daan et Génération Foot s'imposent, Teungueth FC en difficulté

La 15e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1 s'est déroulée ce samedi 15 février 2025, avec trois matchs à l'affiche. La Linguère a subi une défaite à domicile contre Wally Daan (0-1) au stade Kébémer. Le promu Wally Daan, grâce à cette victoire, grimpe à la 7e place avec 27 points et dépasse provisoirement le Jaraaf (25 pts), qui est désormais 3e.



L'AS Pikine, de son côté, a également été battue à domicile (0-1) par Génération Foot. Avec sa défaite sixième, l'AS Pikine (15 pts) reste 14e, mais conserve une petite avance d'un point sur HLM de Dakar, premier relégable.



Dans un autre match, le champion en titre, Teungueth FC, a été tenu en échec (1-1) à domicile par Sonacos, enregistrant ainsi son sixième match nul consécutif sans victoire depuis le 9 novembre 2024.



Les matchs de cette journée se dérouleront ce dimanche 16 février 2025, avec l'US Gorée (28 pts), leader du championnat, qui tentera de se reprendre face au Guédiawaye FC (9e, 17 pts). L'AJEL de Rufisque (5e, 19 pts) affrontera Oslo FA (8e, 18 pts) dans un duel de promus, tandis que Casa Sports (13e, 15 pts) accueillera l'US Ouakam (6e, 19 pts).



Dakar Sacré-Cœur (4e, 20 pts) recevra la lanterne rouge Jamono Fatick (16e, 10 pts).



Enfin, le Jaraaf (4e, 25 pts) accueille ce lundi, ASC HLM de Dakar (15e, 14 pts).





Programme 15e journée





Samedi 15 février 2025



Stade Ngalandou Diouf



Teungueth FC / Sonacos 1-1



Stade Issa Mbaye Samb (Kébémer)



Linguère / Wally Daan 0-1



Stade Alassane Djigo



AS Pikine / Génération Foot 0-1





Dimanche 16 février



Stade Ngalandou Diouf



16h30 AJEL de Rufisque/ Oslo F.A.



Stade Djaguily Bagayokho



16h30 US Gorée / Guédiawaye FC



Stade Aline Sitoé Diatta



16h30 Casa Sports / US Ouakam





Lundi 17 février



Stade municipal de Yoff



16h30 Jaraaf / HLM de Dakar



Stade Parcelles Assainies



16h30 Dakar Sacré Cœur / Jamono Fatick