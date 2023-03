Ligue 1 : duel à distance Guédiawaye FC / Diambars, pour la première place

Diambars (3, 24 pts+7) avait raté l'opportunité de se maintenir à la première place de Ligue 1, lors de la 13 journée. L'équipe de Saly s'était inclinée (2-0) face à Guédiawaye FC (2, 24 pts+9), dans un duel au sommet.



En recevant Dakar Dakar Sacré Cœur ce samedi, Diambars aura l'opportunité de se racheter pour redevenir leader provisoire de la 14e journée. L’équipe de Saly, a une revanche à prendre sur les Sicapois après avoir perdu (1-2) au match aller.



Sur la pelouse du stade Ibrahima Boye, Teungueth FC (4, 20 pts), resté sur une dynamique de quatre victoires d'affilée dont deux en Ligue 1, essaiera de battre pour la deuxième fois l'AS Douanes (13 12 pts). La première relégable cherchera une troisième victoire à domicile pour quitter la zone rouge.



Génération Foot défie la Linguère

Au milieu du classement, l'Us Gorée (7, 17 pts) reçoit, dimanche, la Linguère de Saint-Louis (12, 12 pts) avec en ligne de mire une 5 victoire en championnat.



Pour sa part, Génération Foot puis sa défaite à domicile contre Diambars (1-2, 11 j.) à cause des trêves CHAN et CAN U20, va essayer de prendre sa revanche à Déni, dimanche, face à l'AS Pikine (10e, 14 pts), vainqueur à l'aller (0-2).



Le match entre CNEPS Excellence (14e, 4 pts) et le leader Casa Sports (25 pts) est reporté, à cause des différends entre les deux camps des dirigeants du club thiessois.